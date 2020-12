Le président de l'Ordre des experts comptables : positivons !

En dépit des fermetures des établissements de la restauration et de l'hôtellerie, ce secteur bénéficie à plein des aides de l'Etat et des collectivités territoriales. Pour le reste, cette crise interminable a vu les chefs d'entreprise et les salariés faire montre de créativité, de dynamisme et d'adaptation. Cette énergie, cette résilience alliées à la maîtrise définitive des outils numériques laissent augurer un avenir plus radieux.