Le Quinoa d'Anjou représente 20 % de la consommation française 2/5

Née en 2009, la filière du Quinoa d'Anjou compte aujourd'hui 300 producteurs répartis dans tout le Maine-et-Loire. Tous membres de la Coopérative agricole du Pays de Loire (CAPL), ils produisent 2 000 tonnes par an de cette petite graine venue des Andes. Cela représente un quart de la consommation française. Dans ce deuxième épisode, Jason Abbott, le fondateur de la filière, nous parle de la culture du quinoa, une plante très sensible aux coups de chaud, au gel et à la pluie.