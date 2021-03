« Une innovation nait souvent de plusieurs « ingrédients » mais toujours elle est le fruit de motivation et d’enthousiasme. Ethel Le Bobinnec et Clara Maumont sont venues au micro de « Racontez nous votre innovation » pour transmettre aux auditeurs leurs énergies positives. Il leur en a fallu une bonne dose en 2020 pour adapter et faire évoluer le « Rallye des Pépites ». Le Concept garde ses fondamentaux pour promouvoir l’entrepreneuriat au féminin en se tournant également vers l’emploi et ce en intégrant le numérique… Ah, que ces histoires sont riches et inspirantes…Ecoutez celle ci»

https://www.rallyedespepites.com/. . https://www.facebook.com/rallye.pepites/