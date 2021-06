Le recyclage des déchets de chantier avec Yprema à Pluguffan

Les déchets du bâtiment et travaux public comme matière première... Depuis plus de 30 ans, l’entreprise Ypréma valorise les matériaux de déconstruction sur ses 14 sites en France, dont celui de Pluguffan près de Quimper. L’entreprise se définit comme un acteur de l’économie circulaire puisque les artisans peuvent repartir avec d’autres produits. Christophe Pluchon s'entretient avec Claude Prigent, son président, Pierre Tallec, directeur opérationnel de la plateforme de Pluguffan, et Pierre Prigent, responsable développement et innovation chez Yprema.