" Le transhumanisme est un rêve qui exclut les plus fragiles "

Pour le Père Brice de Malherbe, le transhumanisme relève tout à la fois de la chimère, de la technologie et de l'idéologie. " C'est un thème qui peut paraitre extraterrestre mais qui a une influence bien réelle dans notre vie quotidienne ". Et de citer tout à la fois notre rapport personnel de dépendance vis à vis de nos ordinateurs ou bien le projet de loi bioéthique et l'accentuation du diagnostique prénatal qui vise à mettre de coté les enfants porteurs d'anomalies génétiques... Celui qui est professeur à la Faculté de théologie Notre-Dame de Paris interviendra ce 12 octobre à la Journée Essentiel'Mans.