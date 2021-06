Le Village by CA, accélérateur du décollage des Starts up.

Notre territoire est riche d'entrepreneurs qui, à partir d'une idée ou d'un concept nouveaux ont tenté l'aventure de la création de leur entreprise.

Dès que cette start up a atteint la phase de commercialisation de son produit, son développement sera souvent favorisé par une structure qui lui apportera un environnement propice ; c'est le rôle du Village by CA, émanation du Crédit Agricole et de ses partenaires. Pour en parler son maire, Christophe Balichard est au micro de Charles Travaglini suivi par le témoignage de deux habitants du Village, Salim Abdous fondateur de VISIOSHAPE et Maximilien Brossard créateur de URBS