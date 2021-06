Le Yacht Club Classique, acteur phare du yachting

Le Yacht Club Classique à La Rochelle c'est près de 300 adhérents et une centaine de bateaux. Ses missions ? Promouvoir la voile classique, transmettre un savoir-faire et préserver le patrimoine des bateaux du XIXème siècle. L'association vient de publier sa revue 2021, qui relate les navigations à travers des photographies inédites et qui rend hommage à Claude et Philippe Harlé, figures de la voile rochelaise.