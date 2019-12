Les bougies de Charroux conquièrent la France

Parce qu'ils s'ennuyaient après la vente de leur entreprise, Jean Corgnet et sa femme se sont lancés un pari : fabriquer des bougies parfurmés. Et depuis 2007, le succès ne s'est jamais démenti pour les fameuses bougies de Charroux. A l'approche du 8 décembre, fête des lumières, Céline Bergeron est allée à la rencontre de Jean Corgnet dans sa boutique historique de Charroux pour mieux comprendre l'histoire et les projets de cette entreprise.