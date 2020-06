Dans notre rendez-vous de conseils hebdomadaire pour notre vie professionnelle, cette semaine, Marie-Claire Gallin-Martel, consultante en psychologie du travail, nous donne quelques techniques pour se présenter.

Et le témoignage du jour est celui de Jean Vaylet, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble qui nous parle des mesures d'accompagnement des entreprises pendant la crise sanitaire et des conditions de reprise avec une offre de services adaptée