Les enjeux du monde du transport et de la logistique

Le Groupe Sarrion Global Service a été créé après la seconde guerre mondiale pour proposer quelques véhicules sur la zone portuaire de La Pallice pour le transport de marchandises. Aujourd'hui l'entreprise compte près de 650 véhicules moteurs et 1500 semi-remorques qui ne transportent plus seulement des céréales. Par croissance externe depuis plus de 20 ans sur le territoire, le groupe répond largement à des demandes sur les besoins portuaires mais d'autres également, aussi diverses que les transports exceptionnels de bateau, de mobil home, de containers ou encore des déménagements ou de la gestion d'archives.

Le savoir-faire aussi a évolu. Proposer du transport aujourd'hui c'est surtout aussi proposer de la logistique pour les professionnels comme pour les particuliers. Les métiers se transforment : ainsi partant de l'expertise du transport de marchandises, l'entreprise se développe aujourd'hui dans la gestion de flux.

Sarrion Global Services regroupe près de 800 salariés, essentiellement des conducteurs routiers, mais aussi le personnel d'exploitation et les fonctions supports et de 'back office'. Le métier se rajeunit avec difficulté et se féminise encore peu. Cependant les conditions d'exercice évoluent beaucoup pour répondre à de nouvelles attentes inattendues… : plus de stabilité et de prévisibilité dans un monde hyper connecté ! Surprenant non? Les métiers sont en tension, ils sont difficiles et mobilisent des expertises pointues.

Bien que l'entreprise soit devenue importante, elle conserve le souhait de continuer de gérer en proximité ses équipes. Leurs profils s'adaptent, leurs attentes aussi en terme de carrière et de parcours. Pouvoir rester en lien direct avec l'encadrement est un atout. Toutes les structures de Sarrion Global Services de moins de 50 salariés privilégient la proximité pour garder l'esprit et les valeurs familiales du groupe.

Avec Fanny Sarrion, Demain commence aujourd'hui se pose la question de savoir comment nous pouvons imaginer le camion dernière génération? Mais aussi à quoi ressemblera le carburant de demain ? Ou encore que reste-t-il du métier d'hier dans le transport de demain?

Découvrons ensemble les secteurs du transport et de la logistique d'aujourd'hui et de demain.