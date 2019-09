Les établissements Bobet : savoir faire en charpente métallique

Créé en 1980, l'entreprise sarthoise des établissements Bobet s'est spécialisée dans la charpente métallique et s'est même distinguée par de l'innovation, avec la conception du bâtiment en " kit ". Malgré un marché de l'emploi compliqué pour le secteur du bâtiment, Bobet poursuit son développement régional, national et international. Découvrez l'histoire et les valeurs de cette société de votre région, avec son directeur, Damien Bobet, au micro de Valérie Fade-Py.