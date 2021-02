Les groupements d'employeurs, avec Michel Dony

Des acteurs à découvrir avec Michel Donny, le président du Groupement d’employeurs du Nord Moselle (la Communauté Genom).



Le territoire ne manque pas d’atouts et de créativité pour booster l’emploi et le développement d’activités dans les entreprises… Mais connaissiez-vous les groupements d’employeurs, cette solution simple, souple et sécurisée pour favoriser l’emploi à temps partagé ?