Les Jardins d'Astrée :maraîchage bio, formation et insertion

Créé en 1990, le CILDEA s’attache à développer des actions pour l’emploi et l’insertion de différents publics dans le cadre d' une meilleure prise en compte de l’environnement avec, en toile de fond, l’animation et le développement local en milieu rural…

Justement portés par CILDEA, les Jardins d'Astrée n'est donc pas une entreprise tout à fait comme les autres . Si c'est un producteur local de légumes, c'est aussi une entreprise d'insertion.

Vincent Berthet a rencontré pour nous Alexis et Laura salariés et Kévin Massardier, encadrant maraîcher et Xavier Dejob le directeur des Jardins d'Astrée.