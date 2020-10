Les Mutuelles santé 1ère partie

Quand on parle de Mutuelles santé, beaucoup de questions viennent à l'esprit: quelle est leur origine, quels services apportent-elles, pourquoi se regroupent-elles, comment font-elles face à l'inexorable accroissement des coûts de santé, comment peuvent évoluer les cotisations ?

Nous allons donc nous attacher, au cours de cette émission Entreprendre et de celle de la semaine prochaine, à apporter une réponse à toutes ces questions.

Pour vous éclairer sur ces sujets, Charles TRAVAGLINI reçoit Maurice RONAT, Président d'EOVI mcd et Vice-Président d'AESIO et Pascal HAURY Président de la Mutualité Française Loire, Haute Loire, Puy de Dôme et Administrateur de AESIO Mutuelle et AESIO Santé.