Les mutuelles santé, seconde partie

La semaine dernière,au micro de Charles Travaglini, Maurice Ronat Président de Eovie mcd et Vice Président d'AESIO et Pascal Haury Président de la Mutualité Française Loire, Haute Loire , Puy de Dôme et Administrateur de Aesio Mutuelle et Aesio Santé étaient venu nous parler, dans notre émission Entreprendre, du monde des mutuelles santé et plus particulièrement de leur évolution et leurs activités. Aujourd'hui, ils vont nous expliquer les raisons des regroupements de ces mutuelles, de l'évolution de leurs coûts et, en conséquence, de l'incidence sur les cotisations des adhérents.