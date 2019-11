Les offres d'emploi de la semaine et focus sur le cabinet Alegria

Marie-Anne Delaye, Animatrice dans le cadre du réseau Ecobiz de la CCI Grenoble, en charge de la thématique emploi, présente quelques offres d'emploi et invite Nathalie Lopez Pelayo, dirigeante du cabinet Alegria à Grenoble, Cabinet qui fait de la gestion des RH en temps partagé pour des petites et moyennes entreprises et du recrutement.