Les pensions animales et la boite d'ingéneurs, dans les couloirs de Marseille Innovation

Marseille Innovation gère quatre pépinières à Marseille ,4 lieux qui ont vu naître les plus belles entreprises innovantes du territoire. Mais comment cela se passe-t-il au quotidien ? Nous recevons deux startupeurs totalement différents et qui bossent ensemble.

PHI-SOLUTIONS et ses innovations, changent l’univers de gestion des hôtels pour animaux de compagnie. L’ADN de PHI-SOLUTIONS est de rendre les pensions animales agiles, et qu’elles s’insèrent dans l’écosystème des innovations de demain." Nous avons créé PHI Solutions pour répondre aux besoins que rencontrent les propriétaires de pensions pour animaux de compagnie (PET HÔTEL) dans la gestion quotidienne de leurs établissements. La technologie PHI-SOLUTIONS est le fruit de nos interactions constantes avec les professionnels des Hôtels Pensions pour animaux de compagnie. Notre priorité est de leur fournir le meilleur service qu’ils n’aient jamais vu, de rationaliser leur charge de travail et d’améliorer leur organisation afin qu’ils se concentrent sur leur vocation : s’occuper de leurs animaux résidents. » PHI Solutions propose une solution SaaS de gestion (PHI LINK) intégrant l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la gestion interne d’un Pet Hôtel. PHI LINK est complété par une application mobile nommée KOOKIE dédiée aux Pet Parents. Elle leur permet d’enregistrer les données concernant leur animal préféré, d’identifier leur Pet Hôtel favori, de réserver en 3 clics.

Site internet : www.phi-solutions.net

Nauvelis: Le choix des technologies autour de l’Internet des objets pose trop souvent question. Complexité, coûts, portée, débit, fonctionnalités, compatibilité, un vrai casse-tête… Une ou plusieurs technologies pour un objet ou un service ? En réalité, beaucoup trop de compromis et donc pas de réponse efficiente à ce problème. David Jury qui a co fondé la société Nauvelis après son école d’ingénieur est parti de ce constat. Il simplifie l’utilisation de ces technologies pour des clients essentiellement B2B pour leur éviter les problèmes de compatibilité. Intégré à une box domotique, le logiciel développé par Nauvelis permet de communiquer avec l’ensemble des objets IoT de la maison en toute simplicité : serrures, ampoules, prises électrique, volets… Quelle que soit leur marque. Customisée en fonction du cahier des charges, la première brique souhaitée par le client peut s’enrichir par la suite avec des modules « Lego » disponibles sur la plateforme Nauvelis. L’idée est d’offrir un service pro évolutif, hyperfiable et directement opérationnel à un coût raisonnable. Les technologies IOT se sont récemment démocratisées et expliquent l’apparition de ces nouvelles solutions « intelligentes » à coût abordable.