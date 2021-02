Les rendez-vous de la CCI de l'Aude - 17 mars 2021 à 19:12

Candy Brillant

Je travaille à la CCI AUDE depuis bientôt 15 ans et au Pôle Tourisme depuis près de 9 ans. Originaire de la région parisienne, j’ai également vécu un peu à Montpellier pour y finir mes études, puis je suis venue m’installer dans ma ville de cœur Carcassonne qui a vu naître mes deux enfants. Passionnée par le tourisme, et très attachée aux acteurs du tourisme local, je suis animée par la volonté d’accompagner les entreprises dans leur développement et dans leurs démarches de progrès en général.