Les réseaux sociaux : les nouveaux médias incontournables 1/2

Comment obtiennent-ils et contrôlent-ils nos informations personnelles ? Quelles influences dégagent-ils ? Pourquoi a-t-on chacun un fil d'actualité personnalisé et unique ?

Toutes ces réponses à vos questions dans cette édition de "Au coeur de la cité" présenté par Nina Pavan.

Pour répondre à ces questions, Olivier Guillemain, Directeur de l'association Entre les lignes, et Marie Picard, Fondatrice des Ateliers Pixelle ont répondu présent à notre appel et vont parler de leurs expériences ainsi que des cas les plus fréquents que nous rencontrons avec les réseaux sociaux...