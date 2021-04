Aujourd’hui, nous recevons ensemble dans les studios de RCF Touraine une de ces femmes géniales d’Indre et Loire. Anaïs Bigard a créé, avec son associée Audrey Poltron, une entreprise de location de jeux de société et de jouets livrés directement à domicile !

Un concept totalement innovant et qui peut dépanner beaucoup de parents. Anaïs nous présente donc Les Tour’Anges Jouent.