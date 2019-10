Les Visites privées des Spiritueux dans le Calvados

En ce mois d'octobre, mois décisif pour les producteurs de produits à base de pomme, la Fédération Française des Spiritueux organisait Les Visites Privées des Spiritueux. A cette occasion, 4 Maisons ont ouvert leurs portes pour nous faire découvrir la spécificité de leurs productions et de leurs savoir-faire. Cette semaine, nous vous proposons une immersion au coeur de quelques uns de nos plus grands domaines normands qui nous offrent un éclairage sur les trésors de nos terroirs, mondialement connu et fortement ancré dans notre région