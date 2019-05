Cette semaine nous vous proposons une pause bien-être dans la vallée de l'Indre avec la présentation de LP Bien Etre à Azay sur Indre fondé il y a 3 ans par Laurie Prugneaud notre invitée.

Lp Bien-être, institut de beauté bio et de bien-être bio à Azay sur Indre en Indre et Loire. En Touraine du sud, dans la vallée de l’Indre entre Tours et Loches, au coeur du Centre Val de Loire, Laurie vous accueille dans un espace zen dédié à votre beauté et votre bien-être.

Son objectif est de vous accompagner à prendre LA PAUSE pour votre beauté mais aussi pour votre BIEN-ÊTRE. Avec des produits cosmétiques naturels et bio, je vous conseille, vous aide à trouver votre équilibre, votre bien-être.

Laurie vous accueille sur rendez-vous dans votre espace zen dédié

à la beauté et au bien-être … Bio !

Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07