Lyon : Musco, une musée de la fève à la tablette de chocolat

Musco, c'est le nom de ce musée du chocolat. Musco pour MUsée, Manufacture Sève, Chocolat et COllections particulières. Ce lieu atypique vient d'ouvrir à Limonest dans l'ouest de Lyon. Il est l'oeuvre du célèbre patissier-chocolatier lyonnais Richard Seve et de son épouse Gaëlle.

Transmission et savoir-faire

Derrière ce projet, on trouve Madame Sève. Alors étudiante en MBA à l'EM Lyon, elle a l'idée de ce musée manufacture pour à la fois mettre en valeur le savoir-faire souvent oublié des chocolatiers et à la fois la qualité des produits et du travail des petits producteurs de cacao.

Et pour cause, en France, les chocolatiers ne produisent (presque) plus eux-mêmes leur chocolat !

Reportage :