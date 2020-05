Made in China ou comment réduire le risque de ce monopole pour l’Europe

A priori, cela parait facile. Pour résoudre tous les problèmes en France et en Europe, il n’y a qu'à rapatrier la production industrielle de Chine. Au moins, nous aurons des masques et les blouses dans les hôpitaux ! Mais ne serait-il pas grand temps que l’Etat s’en occupe ?



Une chronique d'Udo Wiggermann, membre des EDC en Alsace et ancien chef de différentes usines industrielles dans le secteur de l’électronique, des machines-outils et autres, en France et un peu partout au monde.