Mag eco - Mgr luc Ravel

Il est rare, très rare, que l’Eglise , et plus particulièrement l’Eglise catholique, ne parle d’argent, ou d’économie. Pourtant lorsque nous vous avons proposé à Monseigneur Ravel de participer au Mag de l’Eco, il n’a pas hésité une seconde.



Alors, l’argent n’est-il donc plus tabou dans l’Eglise ? ou la situation du Diocèse est-elle si grave ?