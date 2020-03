Marie Brabant, fondatrice de Wecan Consult « Maintenant pour le futur »

Après un BTS en communication des entreprises et quelques missions en communication pure, consciente qu’il faut aller plus loin pour permettre à l’entreprise de mieux communiquer et d’une manière plus globale, Marie Brabant reprend ses études. Une licence en management des organisations à l’IAE et un master marketing et management à l’EMD plus tard, elle s’engage dans un accompagnement plus global des entreprises, convaincue que la responsabilité sociétale et environnementale est le levier de développement des organisations de demain

Consciente que même si le changement est souhaité, il n’est pas toujours simple d’atteindre les objectifs, la raison majeure étant le facteur humain. Communiquer plus juste, privilégier une communication responsable et transparente intégrant toutes les strates de l’entreprise pour que chacun.e s’y retrouve. Une communication interne efficace pour une communication externe réussie

@mariebrabant Wecan « Maintenant pour le futur »

http://wecan-consult.com

# Communication #RSE #Management #Digital