Marie Pierre Fabre pilote le mécénat de la Compagnie Fruitiere

La Compagnie fruitière avec 20 000 salariés produit, transporte, fait mûrir et met en marché plus de 900 000 tonnes de fruits et légumes dont 750 000 tonnes de bananes en Europe et dans le monde entier.La Compagnie Fruitière, entreprise familiale fondée à Marseille en 1938, est aujourd’hui le premier producteur de fruits d’Afrique, principalement de bananes.

Créé en 2012, le Fonds de dotation Compagnie Fruitière a pour mission de soutenir en France et en Afrique des actions dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’environnement et de la culture.

En Afrique, le Fonds agit directement et aux côtés d’ONG ou d’associations pour améliorer les conditions de vie des populations les plus fragiles, en favorisant l’accès à l’eau, à l’électricité, aux soins médicaux, et à l’éducation.

Le Fonds Compagnie Fruitière est notamment engagé auprès de l’ONG HumaniTerra, le Fonds Croix-Rouge Française et la Fondation de France. A Marseille, il soutient l’association Le Point Rose qui aide les familles d’enfants malades ou encore l’association Massabielle (Maison Bernadette), qui travaille auprès des jeunes dans les quartiers nord de la ville.