Notre consommation de fleurs coupées a des conséquences négatives sur l’environnement

Pourtant de nombreuses productions horticoles belges et écoresponsables naissent et se développent actuellement

Chez Marie Poppies, nous créons un lien fort et durable entre les producteurs et fleuristes belges en proposant des fleurs belges, de saison et écoresponsables via un canal d’achat en ligne et un lieu de collecte unique sur Bruxelles