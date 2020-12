Marion Sangineto sur l'Appli, le plan de relance et le van MLOA

La Mission Locale de l'Ouest Audois est en ordre de marche pour répondre à la recrudescence de travail à cause de la crise économique.

Une application smartphone permet de transmettre des offres beaucoup plus vite, le plan de relance de l'état facilite l'accueil des apprentis en entreprise et c'est bientôt en van MLOA que des conseillers vont rejoindre les jeunes les plus éloignés... Toutes ces nouveautés sont présentées par Marion Sangineto, chargée de la communication.