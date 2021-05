Marlène Bozon, fondatrice et directrice générale du groupe...

Chaque semaine, ses publications papier ou numérique sont distribuées ou envoyées à plus de 110 000 foyers jurassiens.

Et dans environ 45 000 foyers du Haut-Doubs depuis 2017.

Le 28 décembre 2011, Marlène Bozon a fondé le groupe de presse gratuite d'informations locales Hebdo 39.

Elle raconte l'évolution de son média en dix ans, les conséquences de la crise sanitaire et ses projets.