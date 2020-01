Matthieu Cormier - Directeur général BMW Mini H.Cormier

​Partenaire du groupe BMW mais entrepreneur Rochelais indépendant et emblématique depuis 1972, la concession BMW Mini H. Cormier emploie aujourd'hui une cinquantaine de salariés.

Distributeur dans le secteur automobile, l'entreprise a connu la crise du secteur en 2008 mais retiendra pour nous de la dernière décennie une très forte mutation du comportement des clients. Le processus d'achat du client a sensiblement évolué, s'est déplacé et commence désormais bien en amont de la visite du showroom. L'accueil en concession doit être repensé, enrichi , à forte valeur ajouté, et il n'y a qu'à visiter le site du concessionnaire pour mesurer le besoin d'information des clients.

La voiture est devenue un bien de consommation, mais pas n'importe lequel. Il mute, avec parcimonie... On change de voiture tous les 3 à 5 ans quand il y a quelques années on pouvait rester fidèle à son véhicule une dizaine d'année, mais de là à penser l'utilisateur de demain prêt au partage, cet un avenir moins certain. Il commence par aborder la question par la location et l'autopartage, entre pairs.

Que dire des nouvelles energies pour faire rouler les vehicules? Carburants alternatifs, tout electrique, hybrides, les constructeurs testent, les distributeurs experimentent.

Aujourd'hui les Français multiplient les modes de transport, sans pour autant renoncer à la voiture. Ils passeraient 1h20 au volant quotidiennement mais pour ne parcourir que 50km… Que proposer pour s'adapter à ces nouveaux usages? Les constructeurs automobiles en accord avec les besoins actuels de leurs clients leurs offrent plus de confort dans le véhicule : téléphone, internet, messagerie, climatisation... et un confort de conduite croissant.

Matthieu Cormier, au coeur de ces mutations, partage avec nous un aperçu de ce vers quoi pourrait évoluer le secteur automobile et des grands défis à relever pour demain.