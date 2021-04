Matthieu Valetas de l'AVRUL

« Matthieu Valetas préside depuis presque 10 ans à la destinée du département incubateur au sein de l’AVRUL. Je le reçois dans ce numéro de Créascopie. L’occasion de découvrir un personnage fan d’expériences de terrain et qui a accompagné bon nombre de « success stories » concrétisées par la création de belles entreprises souvent présentes sur le parc d’Ester Technopôle. Plus nous avançons dans cette première saison de Créascopie, plus je me rends compte de la richesse apportée par tous les acteurs de l’innovation sur notre territoire… ne nous arrêtons pas, il reste de belles histoires à raconter »

Eric Bessaudou

"Créée en 2008 par la Région ex-Limousin et l’Université de Limoges, la mission principale de l’AVRUL est de faciliter la valorisation de la recherche des laboratoires de l’Université de Limoges : du projet au chiffre d’affaires !





Véritable interface entre la recherche et le monde socio-économique, l’AVRUL accompagne la mise en place de partenariats.

Référence en matière d’Innovation, l’AVRUL accompagne les projets (entreprises, laboratoires de recherche, étudiants, etc.) en poursuivant deux objectifs :

– favoriser le développement économique,

– faciliter la recherche collaborative et la diffusion de ses résultats.

L’AVRUL fournit un service global intégré et dispose de toutes les compétences nécessaires au soutien d’un projet innovant, de ses premiers pas à sa valorisation, sur des marchés internationaux.

L’AVRUL s’appuie sur les compétences pointues de ses experts métier, qui accompagnent les projets et les porteurs issus des laboratoires de l’Université de Limoges et de l’extérieur, jusqu’à l’atteinte de résultats concrets.

Structure à taille humaine, l’AVRUL couvre l’ensemble de la chaîne de valorisation,

grâce à des actions opérationnelles centrées sur le résultat.

Les experts AVRUL (juridique, financier, technique, économique, marketing, coaching, P.I., R.H.) possèdent chacun un réseau professionnel performant, utilisé pour accélérer le développement des projets.

En facilitant l’accès aux innovations de l’Université, l’AVRUL participe au rayonnement économique régional."

