Maxence Dislaire, spécialiste du commerce Phygital.

Dès le début de sa carrière, Maxence Dislaire est animé par l’innovation. On ressent chez lui une posture de " chercheur - passionné". Il va nous parler d'une nouvelle forme de commerce , le commerce Phygital ; un mix entre le commerce Physique traditionnel, augmenté par des outils digitaux.



Maxence Dislaire a fondé IMPROVEEZE en 2009 et a dédié la première année de sa société à de la "Recherche & Développement" avec enthousiasme et détermination et il s'est naturellement tourné, un peu comme une évidence, vers le commerce Phygital, pour en devenir un spécialiste 12 ans après.



Maxence Dislaire, va nous expliquer en quoi le commerce Phygital est un élément clef dans la transformation du commerce d’aujourd’hui et nous donner sa vision du commerce dans les 10 prochaines années, notamment ce que cette nouvelle forme de commerce va nous apporter, à nous consommateurs.