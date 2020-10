​Mehun-sur-Yèvre : Gattefin poursuit sa croissance malgré la crise

La crise économique frappe durement les entreprises du Berry, notamment dans le secteur de l'aéronautique. Une conséquence directe du contexte sanitaire, qui met la filière à genoux.

Mais certaines entreprises parviennent tout de même à encaisser le choc. C'est le cas de la société Gattefin à Mehun-sur-Yèvre dans le Cher. L'entreprise, qui emploie 95 salariés, est spécialisée dans la mécanique de précision et travaille pour différents secteurs. À rebours de la tendance générale elle poursuit sa croissance et construit actuellement de nouveaux ateliers à Mehun d'une surface de 1100 m2 : "Nous subissons de plein fouet la crise de l'aéronautique !" assène Emmanuel Calleja, le président de Gattefin. "Ces bâtiments avaient été prévus aussi pour faire du montage aéronautique... nous n'avons pas arrêté mais nous avons trouvé de nouveaux marchés avec de nouveaux clients [...] dans le secteur de la défense, le nucléaire ou encore le naval."

UNE SITUATION STABLE

Une diversification de l'activité qui permet pour l'instant à l'entreprise berrichonne de voir venir, dans un contexte économique flou et tendu :"On a déployé des moyens [...] aujourd'hui nous avons rempli 50% du carnet de commande pour l'année prochaine, donc nous sommes encore assez sereins. Nous n'avons aucune personne au chômage technique aujourd'hui et aucun plan de licenciement dans les tuyaux."

La société Gattefin dispose actuellement de 12 500m2 d'ateliers et 50 000 m2 de surface.

Dans son projet d'extension, chiffré à 800 000 euros, Gattefin est soutenue par l'agglomération de Bourges qui apporte au projet 50 000 euros. La convention a été signée mardi dans les locaux de l'entreprise. La région abonde à hauteur de 65 000 euros. La construction de ces nouveaux ateliers devrait permettre la création de nouveaux postes dans l'entreprise, ce qui a de quoi ravir Irène Félix, la président de Bourges Plus :"Il y a une dizaine d'emplois qui sont annoncés, c'est une excellente chose ! [...] On a là une entreprise qui a des projets dans des secteurs qui vont pouvoir, peut-être pas compenser, mais en tout cas remplacer temporairement le trou d'air que connaît l'aéronautique aujourd'hui."

Avec cette extension c'est entre 10 et 15 emplois qui sont annoncés par Gattefin d'ici 2023.

Reportage