Métier magicien

Notre invité se nomme Hervé Brunet « magicien » de métier ! Il nous relate son parcours de vie professionnelle et les ravages de la pandémie, depuis plus d’une année maintenant.

En écoutant Hervé Brunet, vous devinerez son sourire, sa bonne humeur et vous verrez que ce « métier » comme tous les autres lui demande énormément de travail ! Il est à la fois « commercial » pour prospecter et trouver des clients, « technicien » pour créer ses décors, « comptable » comme un chef d’entreprise, etc, etc…… Je vous souhaite un moment « magique » avec Hervé Brunet !