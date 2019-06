Mina Kouk invite à un voyage gustatif et visuel

Elle est née à Alger, elle a un doctorat en chimie, elle a travaillé dans de grandes entreprises et fut un temps en charge de la prospection et de l’accueil des entreprise High Tech sur notre département.

Puis le goût les saveurs, l’envie d'entreprendre, l’ont emporté et elle a décidé de se consacrer à sa vocation : nourrir, partager, goûter et servir. Mina Kouk fut créé il y a dix ans et a trouvé sa voie dans la pluralité des cuisines méditerranéennes, n’hésitant pas à mêler sur un buffet, le Maghreb, l’Italie et le Liban. Elle invite à un voyage gustatif et visuel.



Mina est plus encore : elle est « Entreprise solidaire » et a choisi de s’installer dans un tiers lieu le Cloître ce tiers lieu solidaire porté par les Apprentis d’Auteuil. Elle a une équipe de 6 personnes et sert plus de 10 000 repas par an… Bon appétit



https://www.minakouk.com/traiteur-minakouk