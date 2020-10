Mobilité emploi

Lorsqu’on évoque les difficultés de mobilité, on pense spontanément aux grèves dans les transports, aux zones blanches mal desservies, à l’impact du prix des carburants sur le budget mobilité. Mais mesure-t-on réellement leur corrélation à l’emploi? Alors que le grand Est compte plus d’un demi million de chômeurs et parmi eux beaucoup de jeunes nous avons souhaité diriger nos projecteurs sur les difficultés de mobilité en lien avec l’emploi et les solutions qui peuvent être apportées.