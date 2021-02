Mode vegan

Elle créé son entreprise, dessine sa première collection qu'elle fait fabriquer en Italie et au Portugal. Le cuir ? Non pas du veau ou du crocodile mais de la pomme et du raisin. Les lacets ? des bouteilles plastiques repêchées en Méditerranée. C'est très beau et très solide ! Marie Viard-Klein a créé d'un coup de crayon magique "Minuit sur terre", qui est aussi un site de vente en ligne. Bénéficiaire dès la 1ère année, le CA dépasse le million d'€

https://minuitsurterre.com/