Et les idées ne manquent pas. Nous sommes allés à la rencontre des Geoffrey Rivaux, président des jeunes agriculteurs de l'Allier sur son exploitation à Maillet et de Sylvain Faivre, membre de l'Amap Les Courgettes à Montluçon.

Le premier appelle à une plus grande écoute des maires et un soutien de leur part. Le second a lancé avec les adhérents de l'AMAP 23 pistes pour une prise en compte différente de l'alimentation et de l'agriculture sur le bassin montluçonnais.

En savoir plus :

Les Jeunes agriculteurs de l'Allier

L'AMAP les Courgettes