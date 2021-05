Créée en 2009 par Thaddé Girandier et Hervé Drouin, Nature et Logis est un constructeur sarthois de maisons écologiques. L'entreprise connaît un fort développement ces dernières années. Son dirigeant, Thaddé Girandier, partage au micro de Josué Girandier et de Valérie Fade-Py, la naissance de ce projet, et la conception de l'habitat écologique portée par l'entreprise.