Nous vous proposons cette semaine de découvrir le New Jump Tours, un Trampoline Park ouvert depuis l'été dernier à Chambray les Tours et qui propose une palette d'animations très variées pour tous les publics: enfants et adultes. Un grand espace de jeu où le trampoline est décliné sous toutes ses facettes. Pour nous présenter ce lieu nous revevons sa co-gérante: Angélique Droubitch.