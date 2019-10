Nicolas Duchet : "Faire évoluer et former le personnel pour le garder"

L'entreprise MS2D qui propose de l'installation et de la maintenance industrielle dans le domaine du bâtiment est en pleine évolution. Son responsable souhaite faire évoluer ses salariés, les former pour les garder au sein de l'entreprise tout en créant une osmose entre ancienne et nouvelle génération.

Nicolas Duchet en est le responsable et répond aux questions de Martin Six de la CPME.