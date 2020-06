Objectif Zéro Chomeur

Comment redonner du travail à des personnes au chômage depuis 4-5 ans ou plus? Schiltigheim veut relever ce défi et explore le dispositif « territoires zéro chômeur longue durée » . Avec Martin HENRY conseiller municipal cherchédes questions économiques, nous explorons ce processus, son articulation avec les acteurs locaux institutionnels ou économiques. Et si nous ouvrions le débat sur le sens du travail dans une vie humaine, au delà des seules équations financières?