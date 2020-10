Olivier BRUNEAU, Président – Groupe Telecoms de l’Ouest

Opérateur, intégrateur et installateur dans les télécoms sur tout l'arc atlantique, Groupe Télécoms de l’Ouest propose du très haut débit aux professionnels pour connecter la totalité de leur informatique réseau data et outils de communication.

L’entreprise a été créée il y a plus de 30 ans et les métiers ont évolué pour être aujourd’hui au cœur des préoccupations des acteurs économiques.



Avec la crise du Covid, on vit une véritable révolution à l’issue de laquelle pour beaucoup de professionnels il s’agit d’être assuré de pouvoir travailler à distance.



A aucun moment Olivier Bruneau, n'a hésité à poursuivre son activité quand en mars 2020, le confinement a été installé. Ses clients devaient continuer de fonctionner. Groupe Télécoms de l’Ouest s’occupe de leurs réseaux et de leur data… si l’entreprise s’arrêtait, leurs clients devaient s’arrêter. Il était vital d’être à côté de ses clients pour leur apporter de bonnes solutions.



Pour Groupe Télécoms de l’Ouest, 300 appels quotidiens de plus par jour en début de confinement et 25 salariés… son 1er défi relevé a été d’ etre opérationnel en 24h. Question de survie pour l’entreprise et ses clients.



Toutes les entreprises n'étaient pas équipées en technologie cloud et il a fallu les accompagner et leur permettre de transférer leur activité professionnelle dans la sphère privée durablement…

Parce que le niveau d'équipement des entreprises était satisfaisant il a été possible de faire face à cette nécessaire hyper-utilisation, dans des nouveaux espaces.



Certains métiers s'interrogeaient encore sur leurs besoins d'équipement sur les nouveaux outils de stockage de données. L’éloignement de leur espace de travail traditionnel du fait du confinement a fait évoluer leur réflexion sur leurs besoins d’équipement.



Enfin ce sont des relations consolidées avec ses clients dues en partie à cette crise qu’ils traversent ensemble que signale Olivier Bruneau. Si son entreprise questionne en permanence son utilité auprès de ses clients. Dans cette période inédite, elle ressent encore plus fortement cette utilité.

Et dans son organisation : gagner sur les temps de déplacement, favoriser la production dans ses choix organisationnels et remettre les collaborateurs là où ils peuvent apporter de la valeur les fait aussi progresser.



Quant au télétravail s’il est une alternative très intéressante, l’entreprise a aussi besoin de réunir ses collaborateurs car dans ses gènes il y a du collaboratif. Les collaborateurs sont des parties prenantes, amènent leurs solutions et ça s'est très intéressant !



Désormais, tenir ses engagements et sans précipitation dérouler sa stratégie en proximité avec ses clients et dans un lien privilégié avec notre territoire, c’est ce qui guide Olivier Bruneau dans le pilotage de Groupe Télécoms de L’Ouest dans cette tempête Covid qui secoue notre société.