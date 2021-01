Orange annonce le déploiement de la 5G à Toulon

© Toulon, La Valette-du-Var et La Garde sont désormais couvertes par la 5G. Photo TS

La Valette-du-Var et La Garde sont aussi couvertes par l’opérateur.

Elle doit permettre de surfer encore plus vite sur internet depuis son téléphone ou sa tablette. La contestée 5G arrive à Toulon. C’est ce qu’ annoncé ce mardi matin l’opérateur Orange. « Au moins 80 % du territoire de la ville est couvert », assure Cyril Luneau, directeur des relations avec les collectivités locales.

Au-delà de la capitale varoise, ce réseau nouvelle génération est aussi déployé à la Valette-du-Var et La Garde. D’autres villes devraient très rapidement êtres couvertes indique Orange, sans plus de précision pour l’instant.

Si le développement de la 5G est contesté par certains élus en France, Hubert Falco, le maire de Toulon et président des maires du Var est au contraire ravi. Pour lui : « tour progrès est une bonne nouvelle ».