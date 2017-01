Parc OL: ce qui a changÃ© en un an

Par J.U. et V-A.M.

Un an après son inauguration le stade de l'Olympique Lyonnais semble avoir remporté ses défis et changé le club en profondeur.

Le 9 janvier 2016 le Parc OL s'appelait encore Le Grand Stade et de nombreuses voix s'élevaient pour dénoncer l'accessibilité du site. Un an plus tard les craintes sur l'accessibilité sont dissipées après un seul petit couac lors de l'Euro 2016.

Un nouvel outil...

Le succès économique de la nouvelle enceinte est lui aussi confirmé. Le "formidable outil" comme le nomme régulièrement le très médiatique président Aulas peut rapporter jusqu'à 3 millions € par rencontre. Cela a notamment été le cas cette année en Ligue des Champions face à la Juventus Turin.

...pour de nouveaux métiers

Ce stade se veut "une enceinte multifonctionnelle" et a donc également changé beaucoup de choses dans l'organisation de l'Olympique Lyonnais comme l'a expliqué Xavier Pierrot, stadium manager du Parc OL à Julien Urgenti:



Dans les coulisses du Parc OL

Découvrez le PC sécurité du Parc OL avec Xavier Pierrot, stadium manager.