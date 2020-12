Alexandre Mayol

Maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Lorraine, j'enseigne à la Faculté de droit, économie et administration de Metz et suis chercheur au BETA CNRS à Nancy. De par ma formation pluridisciplinaire en droit public des affaires et en économie, mes thèmes de recherche se situent dans l'économie industrielle et la microéconomie appliquée. Je travaille sur la question de la régulation des services publics pour appréhender les grands enjeux contemporains : environnement, numérique et redistribution.