Passion Entreprendre - 17 septembre 2020 à 19:12

Xavier Roquel

Xavier Roquel est spécialisé dans la création et l’organisation d’événements professionnels depuis 1999. Il est notamment à l’initiative du Salon de l’Entreprise et du salon du Numérique.Passionné par l’économie, militant dans de nombreux réseaux professionnels pour développer l’attractivité économique de notre territoire, enthousiaste et sensible aux belles histoires d’entrepreneur(e)s, Xavier Roquel nous présente cette année l’émission Passion Entreprendre.