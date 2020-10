Patrick Jézéquel, éditeur à Morlaix (Au Bord des Continents)

Patrick Jézéquel a fondé il y a plus de 20 ans à Morlaix, la maison d'édition spécialisée dans les contes et légendes "Au Bord des Continents". L'illustration tient une très grande place dans les livres. Christophe Pluchon s'entretient avec Patrick Jézéquel.



au-bord-des-continents.com



Cet entretien avec Patrick Jézéquel fait l'objet d'un partenariat avec l'établissement public de coopération culturelle Livre et Lecture en Bretagne (livrelecturebretagne.fr)