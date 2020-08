Après un été de toutes les incertitudes, la rentrée économique de la Moselle s’annonce périlleuse… Patrick Weiten, président de Moselle Attractivité, nous dresse le panorama des sujets qui intéressent tous les acteurs économiques du territoire, au premier rang desquels les entreprises. Quel rebond pour la Moselle ? Le secteur du tourisme peut-il s’en sortir ? L’industrie a -t-elle un avenir dans notre région ? Et l’agriculture dans tout ça ? Un plan de relance, pour quoi faire ? Et le dossier Daimler-Inéos, où en est-il ? Autant de questionnements auxquels notre premier invité de la saison répond avec précision et détermination…